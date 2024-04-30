Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Mercedes-Benz в I кв. сократил чистую прибыль на четверть

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG в первом квартале снизил чистую прибыль и выручку из-за сокращения поставок машин.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 3,03 млрд евро против 4,01 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, прогнозировали показатель на уровне 2,73 млрд евро.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) опустилась до 3,9 млрд евро по сравнению с 5,5 млрд евро.

Выручка снизилась на 4,4% и составила 35,87 млрд евро против 37,52 млрд евро годом ранее.

Реализация легковых автомобилей в первом квартале сократилась на 8% - до 463 тыс. единиц. В том числе продажи электромобилей понизились на 2% и составили 90,2 тыс. единиц.

Акции Mercedes-Benz дешевеют на 3,8% на торгах во Франкфурте во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 15,1%, до 80 млрд евро.

Mercedes-Benz Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Структура Росатома хочет привлечь Fortum к арбитражу по поводу АЭС "Ханхикиви"

Структура Росатома хочет привлечь Fortum к арбитражу по поводу АЭС "Ханхикиви"

Глава Paramount Боб Бэкиш уходит в отставку

Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"

Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Песков заявил, что присвоение Западом активов РФ нанесет ущерб западной экономике

ЕС призвал Россию пересмотреть решение о судьбе "дочек" Ariston и Bosch

Росстат уточнил оценку уровня бедности в России в 2023 году до 8,5% с 9,3%

Безработица в РФ в марте обновила исторический минимум, опустившись до 2,7%

Безработица в РФ в марте обновила исторический минимум, опустившись до 2,7%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });