Mercedes-Benz в I кв. сократил чистую прибыль на четверть

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей Mercedes-Benz Group AG в первом квартале снизил чистую прибыль и выручку из-за сокращения поставок машин.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 3,03 млрд евро против 4,01 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные Visible Alpha, прогнозировали показатель на уровне 2,73 млрд евро.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) опустилась до 3,9 млрд евро по сравнению с 5,5 млрд евро.

Выручка снизилась на 4,4% и составила 35,87 млрд евро против 37,52 млрд евро годом ранее.

Реализация легковых автомобилей в первом квартале сократилась на 8% - до 463 тыс. единиц. В том числе продажи электромобилей понизились на 2% и составили 90,2 тыс. единиц.

Акции Mercedes-Benz дешевеют на 3,8% на торгах во Франкфурте во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 15,1%, до 80 млрд евро.