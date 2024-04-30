Инфляция в еврозоне в апреле осталась на уровне 2,4%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция не изменилась по сравнению с мартом, когда она составила 2,4% и была минимальной с ноября прошлого года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предполагал сохранение инфляции на уровне 2,4%.

Повышение стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в апреле ускорилось до 2,8% с 2,6% месяцем ранее, промышленной продукции - замедлилось до 0,9% с 1,1%. Цены на энергоносители опустились на 0,6% (-1,8% в марте), услуги подорожали на 3,7% после подъема на 4% месяцем ранее.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в апреле замедлился до минимальных с февраля 2022 года 2,7% с 2,9% месяцем ранее. Эксперты ожидали ослабления базовой инфляции до 2,6%.

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 0,6% в помесячном выражении после подъема на 0,8% в марте.

Окончательные данные об апрельской инфляции будут обнародованы 17 мая.