Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Инфляция в еврозоне в апреле осталась на уровне 2,4%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 2,4% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Таким образом, инфляция не изменилась по сравнению с мартом, когда она составила 2,4% и была минимальной с ноября прошлого года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предполагал сохранение инфляции на уровне 2,4%.

Повышение стоимости продуктов питания, алкоголя и табачной продукции в апреле ускорилось до 2,8% с 2,6% месяцем ранее, промышленной продукции - замедлилось до 0,9% с 1,1%. Цены на энергоносители опустились на 0,6% (-1,8% в марте), услуги подорожали на 3,7% после подъема на 4% месяцем ранее.

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в апреле замедлился до минимальных с февраля 2022 года 2,7% с 2,9% месяцем ранее. Эксперты ожидали ослабления базовой инфляции до 2,6%.

Потребительские цены в еврозоне в апреле увеличились на 0,6% в помесячном выражении после подъема на 0,8% в марте.

Окончательные данные об апрельской инфляции будут обнародованы 17 мая.

евро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Структура Росатома хочет привлечь Fortum к арбитражу по поводу АЭС "Ханхикиви"

Структура Росатома хочет привлечь Fortum к арбитражу по поводу АЭС "Ханхикиви"

Глава Paramount Боб Бэкиш уходит в отставку

Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"

Tesla будет сотрудничать с Baidu для вывода на рынок Китая системы "автопилота"

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь с 1 мая по 31 августа

Песков заявил, что присвоение Западом активов РФ нанесет ущерб западной экономике

ЕС призвал Россию пересмотреть решение о судьбе "дочек" Ariston и Bosch

Росстат уточнил оценку уровня бедности в России в 2023 году до 8,5% с 9,3%

Безработица в РФ в марте обновила исторический минимум, опустившись до 2,7%

Безработица в РФ в марте обновила исторический минимум, опустившись до 2,7%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });