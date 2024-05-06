Главный экономист ЕЦБ отметил рост уверенности в приближении инфляции к цели

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Последние статданные по экономике еврозоны повышают уверенность в том, что инфляция в регионе возвращается к целевому показателю в 2%, заявил главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн испанской газете El Confidencial.

Предварительный отчет статистического управления Евросоюза, опубликованный на прошлой неделе, показал, что инфляция в еврозоне в апреле осталась на мартовском уровне в 2,4%. При этом впервые с ноября прошлого года было отмечено замедление инфляции в сфере услуг (до 3,7% с 4%), отметил Лейн.

"Это важный первый шаг в следующей фазе ослабления инфляции", - сказал он.

"Апрельские данные по инфляции в еврозоне, а также отчет о динамике ВВП региона за первый квартал, укрепляют мою уверенность в том, что инфляция возвращается к целевому уровню, - заявил Лейн. - Таким образом, на данный момент моя уверенность в этом выше, чем была в момент нашего апрельского заседания. Конечно же, до июня мы получим новые данные".

Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в апреле замедлилась до минимальных с февраля 2022 года 2,7% с 2,9% месяцем ранее. ВВП еврозоны в первом квартале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 0,4% в годовом выражении. Рост экономики еврозоны в поквартальном выражении был максимальным с третьего квартала 2022 года.

Трейдеры ждут, что ЕЦБ опустит ключевые процентные ставки на июньском заседании, однако не уверены в дальнейших сроках их снижения.

В настоящее время базовая ставка по кредитам ЕЦБ находится на уровне 4,5%, ставка по депозитам - 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

Многие эксперты задаются вопросом о том, каким образом отсрочка смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы скажется на решениях ЕЦБ.

Лейн заявил, что европейский регулятор в своих решениях будет руководствоваться ситуацией в еврозоне и "не стоит преувеличивать" влияние действий ФРС на политику ЕЦБ.

"Ситуация в американской экономике и процентные ставки в США влияют на еврозону самым различным образом, и эти разные механизмы работают в противоположных направлениях", - сказал он.

Лейн также отметил, что ЕЦБ внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке.