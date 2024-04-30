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Миллиардер Гейгер задумался о покупке L'Occitane, оценив компанию в 6 млрд евро

Миллиардер Гейгер задумался о покупке L’Occitane, оценив компанию в 6 млрд евро
Фото: Clint Spaulding/Patrick McMullan via Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Председатель правления L'Occitane International SA Рейнольд Гейгер, владеющий контрольным пакетом акций французского производителя косметики, сделал предложение о покупке компании, оценив ее в 6 млрд евро.

Как говорится в сообщении компании, Гейгер предлагает 34 гонконгских доллара ($4,35) за бумагу L'Occitane, что на 15% выше котировок на 8 апреля, когда СМИ написали о планируемой сделке.

Кроме того, предложенная цена примерно на 1% выше исторического максимума, зафиксированного в январе 2022 года.

После выкупа, для которого требуется одобрение держателей 90% не принадлежащих Гейгеру акций, он намерен совершить делистинг бумаг с Гонконгской фондовой биржи.

Доля Гейгера в компании составляет 72,64%, то есть он намерен заплатить за оставшиеся акции примерно 1,7 млрд евро.

L'Occitane была основана в 1976 году, в 2010 году компания провела IPO на Гонконгской фондовой бирже. Ей принадлежат бренды косметики L'Occitane en Provence, Melvita, Elemis, Grown Alchemist, Erborian и Sol de Janeiro.

Рейнольд Гейгер L'Occitane Франция
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