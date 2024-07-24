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Акционеры L'Occitane согласились на продажу компании миллиардеру Гейгеру

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Большинство держателей акций французского производителя косметики L'Occitane International SA одобрили продажу компании миллиардеру Рейнольду Гейгеру, говорится в сообщении L'Occitane.

Гейгер, владеющий более чем 72% акций компании, направил предложение о выкупе оставшихся бумаг фирмы в июне. Для сделки ему требовалось одобрение держателей 90% оставшихся акций, и во вторник этот порог был преодолен.

Миллиардер намерен совершить делистинг бумаг L'Occitane с Гонконгской фондовой биржи.

Акции компании дорожают на 0,4%, еt капитализация составляет 49,56 млрд гонконгских долларов ($6,35 млрд).

L'Occitane была основана в 1976 году, в 2010 году провела IPO на Гонконгской фондовой бирже. Ей принадлежат бренды косметики L'Occitane en Provence, Melvita, Elemis, Grown Alchemist, Erborian и Sol de Janeiro.

L'Occitane Рейнольд Гейгер
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