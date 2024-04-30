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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Цены на какао-бобы рухнули на 26% за два дня

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на какао-бобы упали на четверть за последние два дня торгов после рекордного ралли с начала года, пишет Bloomberg.

Фьючерсы на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе торгов во вторник дешевеют на 13% после обвала на 16% в понедельник. Контракт торгуется на уровне $7,756 тыс. за тонну, тогда как в конце марта котировки превышали $10 тыс. за тонну.

Аналитики отмечают, что опасения рынка по поводу урожая в Западной Африке несколько снизились после дождей в регионе. На Гану, Кот-д'Ивуар, Камерун и Нигерию приходится около 75% мирового производства какао.

Кроме того, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), инвесторы сократили объем "длинных" позиций в какао на 3,3 тыс., до 30,4 тыс. на неделе, завершившейся 23 апреля. Это минимальный объем за 14 месяцев.

какао-бобы Западная Африка
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