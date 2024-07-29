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Цены на какао-бобы упали до минимума с марта

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на какао упали до более чем 4-месячных минимумов на ожиданиях увеличения предложения и снижения спроса.

Наиболее активно торгующийся фьючерсный контракт на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе сессии понедельника подешевел на 4,4%, до $6 650 за тонну, сообщает Bloomberg.

При этом цены на какао остаются выше средних исторических значений, и спрос на это сырье, вероятно, уменьшится, полагают аналитики BMI, подразделения Fitch Solutions. Некоторые производители шоколада уже предупредили, что их рентабельность окажется под давлением во втором полугодии.

Кроме того, многие аналитики ожидают, что предложение на мировом рынке какао вновь превысит спрос в 2024-25 сельхозгоду после трех лет дефицита.

Нью-Йорк
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