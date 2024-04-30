McDonald's увеличил чистую прибыль в I кв. на 7%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp., крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, увеличила чистую прибыль в первом квартале на 7%, выручку - на 5%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте 2024 года составила $1,93 млрд по сравнению с $1,8 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,66 с $2,45.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,7 на акцию, оказавшись хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне $2,72 на акцию. Этот показатель не оправдал ожиданий рынка впервые с четвертого квартала 2021 года, отмечает Market Watch.

Квартальная выручка McDonald's повысилась до $6,17 млрд с $5,9 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $6,16 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в январе-марте повысились на 1,9% (прогноз - рост на 2,1%), в том числе в США показатель увеличился на 2,5% (прогноз - рост на 2,7%).

Сопоставимые продажи компании за рубежом уменьшились на 0,2%, в том числе из-за негативных последствий ближневосточного конфликта.

Акции McDonald's теряют в цене 0,8% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 7,7%.