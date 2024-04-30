Coca-Cola увеличила чистую прибыль в I кв. на 2%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль в первом квартале 2024 года на 2%, выручку - на 3%.

Компания также представила обновленные прогнозы на весь 2024 год.

Как говорится в пресс-релизе Coca-Cola, ее чистая прибыль в минувшем квартале повысилась до $3,18 млрд по сравнению с $3,11 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $0,74 с $0,72.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,72 на акцию, оказавшись лучше среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков на уровне $0,7 на акцию.

Квартальная выручка Coca-Cola увеличилась до $11,3 млрд с $10,98 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $11,007 млрд. Органический рост выручки составил 11%.

Доход Coca-Cola в Северной Америке увеличился на 7%, в Латинской Америке - на 10%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 7%, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) - снизился на 3%.

Продажи газированных безалкогольных напитков повысились на 2%, соков, молочных напитков и напитков на растительной основе - также на 2%, воды, спортивных напитков, кофе и чая - снизились на 2%.

Согласно прогнозу Coca-Cola, органический рост ее продаж в текущем году составит 8-9% (ранее ожидался рост на 6-7%). Coca-Cola по-прежнему ожидает увеличения годовой скорректированной прибыли в расчете на акцию на 4-5%.

Акции Coca-Cola теряют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов. С начала текущего года их стоимость выросла на 5,3%.