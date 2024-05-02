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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Запасы нефти в США выросли на 7,26 млн баррелей за неделю

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,26 млн баррелей - до 460,89 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 344 тыс. баррелей и составили 227,09 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 732 тыс. баррелей, до 115,85 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,02 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

США
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