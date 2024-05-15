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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Запасы нефти в США снизились на 2,51 млн баррелей за неделю

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,51 млн баррелей - до 457,02 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина снизились на 235 тысяч баррелей и составили 227,77 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 45 тысяч баррелей, до 116,36 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 600 тысяч баррелей, увеличения запасов бензина на 1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 700 тысяч баррелей.

Минэнерго США
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