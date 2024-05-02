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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:28

Суд удовлетворил второй иск Генпрокуратуры РФ к рыбопромышленникам Дальнего Востока

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Приморского края удовлетворил второй крупный иск Генпрокуратуры РФ к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания суда.

Речь идет об иске на 17,4 млрд рублей. Всего Генпрокуратура подала два иска, общие претензии по ним, как сообщалось, составляют 376 млрд рублей.

Более крупный из исков был удовлетворен 21 марта.

Генпрокуратура Приморский край Дальний Восток
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