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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

Что случилось этой ночью: четверг, 2 мая

8 человек попали в больницы после акции протеста в Тбилиси, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам Дальнего Востока, БПЛА атаковали объекты энергетической инфраструктуры

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Восемь человек пострадали во время митинга в Тбилиси против законопроекта об иноагентах у здания парламента, сообщил Минздрав Грузии. У большинства из них зафиксированы травмы в области лица, головы и других частей тела. Некоторые демонстранты получили интоксикацию и осложнения на дыхательные пути. Ночью 2 мая в парламенте Грузии был объявлен красный уровень опасности, сотрудникам учреждения предписали покинуть здание. Как сообщили в полиции Грузии, участники акции совершили ряд преступных действий, забаррикадировав входы в здание парламента и бросив в одну из комнат несколько дымовых шашек.

- Проект закона об иноагентах, выдвинутый грузинским парламентом, и антизападная риторика властей ставят под угрозу путь Грузии к интеграции в ЕС и НАТО, заявили в Госдепе США.

- В Орловской области из-за атаки БПЛА повреждены объекты энергетической инфраструктуры на территории Глазуновского и Свердловского районов, сообщил губернатор Андрей Клычков. В Курской области атака украинского БПЛА привела к повреждению линии электропередачи в поселке Поныри.

- Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ на 17,4 млрд руб. к ряду рыбопромышленников Дальнего Востока. Всего прокуратура подала два иска, общие претензии по ним составляют 376 млрд рублей. Более крупный из исков был удовлетворен 21 марта.

- ПАО "Группа Астра", ряд компаний IBS и еще около 30 российских ИТ-компаний вошли в перечень юридических и физлиц, в отношении которых введены санкционные ограничения. Основанием для этого послужила их работа в технологическом секторе экономики РФ, сообщили в Минфине США.

- Помощник министра обороны США Джон Пламб выступил с утверждением, что Россия работает над созданием нового спутника, который "мог бы нести ядерное устройство и представлять угрозу для других спутников".

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