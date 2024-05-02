Акции "Соллерса" подорожали почти на 10% на публикации годового отчета

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Акции "Соллерса" подорожали на "Московской бирже" почти на 10% (до 916 рублей за штуку) после публикации финансового отчета компании по МСФО за 2023 год.

Чистая прибыль российской автомобилестроительной группы "Соллерс" по МСФО за 2023 год составила 4,9 млрд рублей.

Выручка компании была на уровне 82,3 млрд рублей, себестоимость продаж - 66,7 млрд рублей. Валовая прибыль превысила 15,6 млрд рублей. Операционная прибыль приблизилась к 6,9 млрд рублей, рентабельность по операционной прибыли составила 8,4%.

Показатель EBITDA по итогам года был на уровне 7,5 млрд рублей, рентабельность по EBITDA - 9,2%.

Совокупный долг "Соллерса" на конец 2023 года составлял чуть более 46,5 млрд рублей, в том числе краткосрочные обязательства - более 37,9 млрд рублейдолгосрочные - около 8,6 млрд рублей.

Консолидированная отчетность "Соллерса" за 2022 год не публиковалась, и в отчете за 2023 год компания не приводит динамику финансовых результатов. Отчетность группы по МСФО за I полугодие 2023 года также публиковалась без годовой динамики. Как сообщалось, за 6 месяцев 2023 года выручка автопроизводителя составила 32,7 млрд рублей, чистая прибыль - 1,7 млрд рублей, EBITDA - 3,9 млрд рублей. В пресс-релизе автопроизводителя к годовому МСФО-отчету отмечается, что динамика финрезультатов была положительной.

"На позитивную динамику финансовых показателей в 2023 году повлияло то, что группа успешно вывела на рынок новые продукты под брендом Sollers: коммерческие автомобили Atlant, Argo и пикапы ST6. Производственные площадки в Елабуге и Владивостоке продолжают работу по полному графику производства. Ключевой актив группы - Ульяновский автомобильный завод - также демонстрирует стабильную работу, полностью осуществлен переход на новую компонентную базу", - прокомментировал гендиректор компании Николай Соболев.

Автопроизводитель напоминает, что в 2023 году началось серийное производство пикапов Sollers ST6 на площадке завода "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ) во Владивостоке, малотоннажных грузовиков Sollers Argo по полному циклу на новом заводе "Соллерс Карго" в Ульяновске. Также компания запустила завод по производству дизельных двигателей в Татарстане.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, занимающиеся выпуском автомобилей бренда Sollers с использование технологий китайского JAC: ООО "Соллерс Карго" (Ульяновск, выпускает LCV Sollers Argo), ООО "Соллерс Алабуга" (Елабуга, выпускает LCV Sollers Atlant) и ООО "Автомобильный индустриальные технологии (Владивосток, выпускает пикапы Sollers ST6). Среди активов группы также ульяновское ООО "Соллерс Комтранс" (бывшее СП с Isuzu, пока не перезапущено), промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов, который продал контрольный пакет компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.