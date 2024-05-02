"Соллерс" получил 4,9 млрд рублей годовой чистой прибыли по МСФО

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль российской автомобилестроительной группы "Соллерс" по МСФО за 2023 год составила 4,9 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка группы составила 82,3 млрд рублей, себестоимость продаж - 66,7 млрд рублей. Валовая прибыль превысила 15,6 млрд руб. Операционная прибыль приблизилась к 6,9 млрд рублей, рентабельность по операционной прибыли составила 8,4%.

Показатель EBITDA по итогам года был на уровне 7,5 млрд рублей, рентабельность по EBITDA - 9,2%.

Совокупный долг "Соллерса" на конец 2023 года составлял чуть более 46,5 млрд рублей, в том числе краткосрочные обязательства - более 37,9 млрд рублей, долгосрочные - около 8,6 млрд рублей.

Консолидированная отчетность "Соллерса" за 2022 год не публиковалась, и в отчете за 2023 год компания не приводит динамику финансовых результатов. Отчетность группы по МСФО за I полугодие 2023 года также публиковалась без годовой динамики. Как сообщалось, за 6 месяцев 2023 года выручка автопроизводителя составила 32,7 млрд рублей, чистая прибыль - 1,7 млрд рублей, EBITDA - 3,9 млрд рублей. В пресс-релизе автопроизводителя к годовому МСФО-отчету отмечается, что динамика финрезультатов была положительной.

"На позитивную динамику финансовых показателей в 2023 году повлияло то, что группа успешно вывела на рынок новые продукты под брендом Sollers: коммерческие автомобили Atlant, Argo и пикапы ST6. Производственные площадки в Елабуге и Владивостоке продолжают работу по полному графику производства. Ключевой актив группы - Ульяновский автомобильный завод - также демонстрирует стабильную работу, полностью осуществлен переход на новую компонентную базу", - прокомментировал отчетность гендиректор компании Николай Соболев.

Автопроизводитель напоминает, что в 2023 году началось серийное производство пикапов Sollers ST6 на площадке завода "Автомобильные индустриальные технологии" (АИТ) во Владивостоке, малотоннажных грузовиков Sollers Argo по полному циклу на новом заводе "Соллерс Карго" в Ульяновске. Также компания запустила завод по производству дизельных двигателей в Татарстане.

Продажи "Соллерса" в 2023 году, как сообщала АЕБ, выросли на 17%, до 46,8 тысячи шт. За год компания реализовала 37 412 машин УАЗ (+10,3%), 8 541 машину бренда Sollers (против 14 штук в 2022 году), а также 821 автомобиль Ford Transit из старого модельного ряда (против 6,186 тыс. соответственно).

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, занимающиеся выпуском автомобилей бренда Sollers с использование технологий китайского JAC: ООО "Соллерс Карго" (Ульяновск, выпускает LCV Sollers Argo), ООО "Соллерс Алабуга" (Елабуга, выпускает LCV Sollers Atlant) и ООО "Автомобильный индустриальные технологии (Владивосток, выпускает пикапы Sollers ST6). Среди активов группы также ульяновское ООО "Соллерс Комтранс" (бывшее СП с Isuzu, пока не перезапущено), промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов, который продал контрольный пакет компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.