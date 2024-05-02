Чистая прибыль крупнейшего производителя лития в мире рухнула в I квартале

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Американская Albemarle, крупнейший производитель лития в мире, завершила первый квартал 2024 года с незначительной чистой прибылью и сократила выручку в два раза на фоне падения цен на этот металл, однако скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $2,4 млн по сравнению с $1,24 млрд за аналогичный период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила 26 центов на акцию, оказавшись на 1 цент выше среднего прогноза аналитиков, подготовленного FactSet.

Выручка снизилась на 47% - до $1,36 млрд, превысив прогноз на уровне $1,29 млрд.

Котировки акций Albemarle на предварительных торгах в четверг поднимаются на 1,7%. С начала года капитализация компании упала на 17,6%, до $14 млрд.