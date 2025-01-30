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Пассажирооборот авиакомпаний в мире в 2024 году достиг рекорда

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В 2024 году в мире авиакомпании увеличили пассажирооборот на 10,4% - до рекорда, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Относительно допандемийного 2019 года показатель вырос на 3,8%.

Загруженность бортов повысилась до 83,5%, что также является рекордом, по сравнению с 82,2% годом ранее.

Авиакомпании в прошлом году увеличили пассажирооборот на международных рейсах на 13,6% относительно 2023 года, на внутренних рейсах - на 5,7%.

"2024 год абсолютно ясно показал, что люди хотят путешествовать. Число поездок достигло рекордных показателей как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах, - заявил генеральный директор IATA Уилли Уолш. - Рост авиации отражается на обществах и экономиках на всех уровнях через рабочие места, развитие рынка, торговлю, инновации, исследования и многое другое".

"Если смотреть на 2025 год, то есть все признаки того, что спрос на путешествия продолжит расти, хотя и более умеренными темпами - на 8%, что больше соответствует историческим средним показателям", - добавил он.

Европейские авиакомпании в 2024 году увеличили пассажирооборот на международных рейсах на 9,7%, загруженность рейсов поднялась на 0,4 процентного пункта - до 84,1%. В Северной Америке первый показатель вырос на 6,8%, второй снизился на 0,5 п.п. - до 84,2%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе пассажирооборот подскочил на 26%, загруженность рейсов поднялась на 0,8 п.п. - до 83,8%.

Трафик на внутренних авиалиниях в Китае вырос на 12,3%, в Индии - на 6%, в Бразилии - на 4,6%, в США - на 3,7%.

Грузооборот мировых авиакомпаний в 2024 году увеличился на 11,3% и превысил предыдущий максимум, который был зафиксирован в 2021 году, говорится в сообщении IATA.

Это было обусловлено, в том числе, ростом глобальной торговли товарами на 3,6%.

IATA представляет 340 авиакомпаний со всего мира, на долю которых приходится свыше 80% глобальных авиаперевозок.

IATA США Уилли Уолш
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