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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Акционерам "Ингосстраха" предложили не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "Ингосстраха" рекомендовал годовому собранию акционеров оставить чистую прибыль за 2023 год в размере 20,2 млрд рублей в распоряжении компании и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, сообщила компания.

Это решение совет принял единогласно.

Годовое собрание акционеров "Ингосстраха" пройдет 6 июня 2024 года в заочной форме. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании акционеров эмитента, назначено 12 мая.

В повестку собрания войдет рассмотрении следующих вопросов: об утверждении годового отчета "Ингосстраха" за 2023 год; об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика за 2023 год; о распределении прибыли по результатам деятельности в 2023 году; об избрании членов совета директоров "Ингосстраха"; об избрании членов ревизионной комиссии; о назначении аудиторской организации компании; об участии "Ингосстраха" в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Ингосстрах
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