СД "Ингосстраха" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Ингосстраха" рекомендовал годовому собранию акционеров оставить чистую прибыль за 2021 год в распоряжении компании, не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, говорится в сообщении страховщика.

"Ингосстрах" не платит дивиденды уже 13 лет. Последний раз акционеры получили часть прибыли (в сумме 130 млн рублей) в 2009 году - по 0,052 рубля на акцию.

Также совет директоров компании утвердил трех кандидатов для избрания в свой новый состав: Олег Панарин (председатель правления банка "Союз"); Алла Подгорнова (член совета директоров в АО "Магистральный механо-сборочный завод"; ранее работала заместителем генерального директора по операционной работе в "Ингосстрахе"); Вера Исаева (временно исполняющая обязанности генерального директора ООО БК "Ингосстрах-Инвестиции").

Собрание акционеров назначено на 9 июня.

Ранее сообщалось, что в марте Generali на фоне действий РФ на Украине отозвала своих представителей в совете директоров: председателя правления ООО "Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс" Джорджио Каллегари; бывшего генерального директора итальянской энергетической компании Eni Паоло Скарони и главного исполнительного директора региона, куда входит Австрия, Центральная и Восточная Европа, а также Россия, Assicurazioni Generali Group Лучано Чирина. Также компания "заморозила" свой пакет в "Ингосстрахе" в размере 38,5%.

В новый совет директоров "Ингосстраха" были включены Андрей Аносов, Олег Виханский (ныне председатель совета), Александр Григорьев, Константин Соколов, Алексей Соколов, Виктор Хворостян.

Кроме того, Generali планирует закрыть российский бизнес подразделения Europ Assistance, где заняты около 80 человек, влившись тем самым в ряды европейских компаний, покидающих российский рынок из-за конфликта вокруг Украины, сообщал в начале марта источник Financial Times.

Прямыми акционерами "Ингосстраха" являются ООО "Гранит" (16,29%, конечный собственник - Евгений Агарков), ООО "Бекар-Сервис" (16,03% - Алексей Коновалов и Андрей Панов), ООО "Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс" (38,459%), ООО "Софт-Карат" (15,68%, конечный владелец - Виктория Бражник), Олег Дерипаска (10%), миноритарии (3,55%).