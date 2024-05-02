"Абрау-Дюрсо" и экс-миноритарий "Магнита" учредили компанию для продвижения Abrau Club

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, стало совладельцем ООО "Сообщество связь времен", сообщается в отчетности компании за 2023 год, обнародованной в четверг.

ПАО "Абрау-Дюрсо" в новой компании принадлежит 20%.

По данным ЕГРЮЛ, "Сообщество связь времен" зарегистрировано в марте этого года. Наиболее крупный пакет – 40% у бизнес-омбудсмена Бориса Титова (доверительный управляющий – Елена Зарицкая). Еще 20% компании принадлежат экс-гендиректору (с января по октябрь 2016 года) АО "Тандер" (операционная дочка торговой сети "Магнит") и бывшему миноритарию ПАО "Магнит" Александру Барсукову, еще 20% – Евгении Курчатовой.

Уставный капитал ООО составляет 1 млн рублей.

Гендиректором компании является дочь Бориса Титова – Мария.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Абрау-Дюрсо", планируется, что новая компания будет заниматься развитием и продвижением lifestyle-проекта Abrau club.

Как сообщается в пресс-релизе ГК "Абрау-Дюрсо", пространство Abrau club было открыто в центре Москвы в декабре 2023 года. "Концепция Abrau club стала отражением философии "Абрау-Дюрсо" и высоких стандартов качества, которые были воплощены в аксессуарах для дома, предметах интерьера и хобби", - отмечает компания.

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков. В 2023 году было реализовано 56,704 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году, из них собственного производства – 55,99 млн бутылок (рост на 6%). Выручка компании по МСФО составила рекордные 12,525 млрд рублей, что на 6% больше, чем в 2022 году (11,864 млрд рублей).

Компания принадлежит семье Бориса Титова.