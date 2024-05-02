Рубль заметно повышается к основным валютам в единый день уплаты налогов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль растет к бивалютной корзине в первую полноценную торговую сессию после длительных выходных из-за празднования 1 Мая и в единый день перечисления в бюджет налоговых выплат за март и первый квартал.

Курс доллара США составил 91,94 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 1,12 рубля ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,49 руб./EUR1, подешевев на 1,22 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,16 рубля, до 94,89 руб. Курс китайского юаня опустился на 8,6 копейки - до 12,65 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов после длительных выходных из-за празднования 1 Мая и на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам за март и первый квартал. Сразу после майских каникул должно произойти перечисление налогов в бюджет, так как из-за того, что 28 апреля был выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Продление требования о продаже валютной выручки

Кроме того, участники рынка продолжают позитивно реагировать на решение правительства РФ утвердить постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как ранее сообщалось в телеграм-канале кабмина, решение было принято по указу президента.

При этом с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, говорится в сообщении. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.

Как следует из опубликованного позже документа, в октябрьское постановление внесены всего две поправки - продлен срок действия требования и увеличен срок зачисления средств от момента передачи товаров и выполнения работ или оказания услуг. Прежним остался срок зачисления валюты на счета в российских банках с момента получения этих средств - 60 дней. Также не изменились требования к объемам зачисления, продажи и срокам продажи выручки - в частности, экспортеры по-прежнему обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Требование об обязательной продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре прошлого года. "Эта мера показала свою эффективность. Она помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности и дала возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в Россию", - говорится в сообщении правительства. Также отмечается, что продление будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.

Возможно укрепление рубля на торгах в четверг, целевой диапазон по отношению к доллару США составляет 92-93 руб./$1, при этом тест нижней границы выглядит весьма вероятным, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Ключевым фактором поддержки выступит возобновление продаж валютной выручки экспортерами, усиленное выплатой налогов. Внешний фон восстановление рубля ограничит. В первую очередь отметим, что рынок нефти смотрится весьма уязвимо после распродаж первой половины недели на фоне усилившихся сомнений в отношении перспектив снижения ставки ФРС, а также в крепости экономического роста американской экономики на фоне более слабого, чем ожидалось, индекса потребительских настроений от университета Мичигана (76 пунктов) и возврата ISM в промышленности страны в зону, пусть и слабого, спада (составил 49,2 пункта в апреле против 50,3 в марте), - указывает эксперт. - Высоки риски и ухудшения настроений на фондовых рынках в конце текущей недели, что также может поддерживать спекулятивный спрос на валюту: техническая картина и более жесткие комментарии ФРС по итогам завершившегося в среду заседания располагают к развитию отката ключевых индексов США и Европы".

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются днем в четверг, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о росте запасов этого топлива в США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 по московскому времени подорожали на 1,04%, до $84,3 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1%, до $79,78 за баррель.

В среду Brent упала в цене на 3,4%, WTI - на 3,6%, марки завершили торги на минимумах с 12 марта.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

Россия в мае в рамках добровольных сокращений вместе с некоторыми странами ОПЕК+ должна чуть больше снизить добычу нефти, но чуть увеличить ее экспорт.

В марте ряд стран ОПЕК+ приняли решение сокращать добычу во втором квартале, при этом Россия намерена снижать добычу и экспорт нефти в общем на 471 тыс. б/с при разной структуре в каждом из месяцев: в апреле Россия снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тыс. б/с.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год - 9,5 млн б/с.

Таким образом, в апреле добыча РФ должна будет находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.

Банк России во вторник, 2 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 090 млрд рублей (при лимите 2 трлн 090 млрд рублей и спросе 2 трлн 218,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,82% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 апреля, банки разместили 2 трлн 672,1 млрд рублей (при лимите 2 трлн 770 млрд рублей и спросе 2 трлн 672,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,86% годовых.