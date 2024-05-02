Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Рубль заметно повышается к основным валютам в единый день уплаты налогов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань заметно дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль растет к бивалютной корзине в первую полноценную торговую сессию после длительных выходных из-за празднования 1 Мая и в единый день перечисления в бюджет налоговых выплат за март и первый квартал.

Курс доллара США составил 91,94 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 1,12 рубля ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,49 руб./EUR1, подешевев на 1,22 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,16 рубля, до 94,89 руб. Курс китайского юаня опустился на 8,6 копейки - до 12,65 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к основным валютам в ходе дневных торгов после длительных выходных из-за празднования 1 Мая и на фоне остаточного спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в рамках подготовки к налоговым выплатам за март и первый квартал. Сразу после майских каникул должно произойти перечисление налогов в бюджет, так как из-за того, что 28 апреля был выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Продление требования о продаже валютной выручки

Кроме того, участники рынка продолжают позитивно реагировать на решение правительства РФ утвердить постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как ранее сообщалось в телеграм-канале кабмина, решение было принято по указу президента.

При этом с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, говорится в сообщении. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.

Как следует из опубликованного позже документа, в октябрьское постановление внесены всего две поправки - продлен срок действия требования и увеличен срок зачисления средств от момента передачи товаров и выполнения работ или оказания услуг. Прежним остался срок зачисления валюты на счета в российских банках с момента получения этих средств - 60 дней. Также не изменились требования к объемам зачисления, продажи и срокам продажи выручки - в частности, экспортеры по-прежнему обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Требование об обязательной продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре прошлого года. "Эта мера показала свою эффективность. Она помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности и дала возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в Россию", - говорится в сообщении правительства. Также отмечается, что продление будет способствовать сохранению стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.

Возможно укрепление рубля на торгах в четверг, целевой диапазон по отношению к доллару США составляет 92-93 руб./$1, при этом тест нижней границы выглядит весьма вероятным, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Ключевым фактором поддержки выступит возобновление продаж валютной выручки экспортерами, усиленное выплатой налогов. Внешний фон восстановление рубля ограничит. В первую очередь отметим, что рынок нефти смотрится весьма уязвимо после распродаж первой половины недели на фоне усилившихся сомнений в отношении перспектив снижения ставки ФРС, а также в крепости экономического роста американской экономики на фоне более слабого, чем ожидалось, индекса потребительских настроений от университета Мичигана (76 пунктов) и возврата ISM в промышленности страны в зону, пусть и слабого, спада (составил 49,2 пункта в апреле против 50,3 в марте), - указывает эксперт. - Высоки риски и ухудшения настроений на фондовых рынках в конце текущей недели, что также может поддерживать спекулятивный спрос на валюту: техническая картина и более жесткие комментарии ФРС по итогам завершившегося в среду заседания располагают к развитию отката ключевых индексов США и Европы".

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются днем в четверг, восстанавливаясь после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о росте запасов этого топлива в США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 по московскому времени подорожали на 1,04%, до $84,3 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1%, до $79,78 за баррель.

В среду Brent упала в цене на 3,4%, WTI - на 3,6%, марки завершили торги на минимумах с 12 марта.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на максимальные с середины февраля 7,26 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей.

Россия в мае в рамках добровольных сокращений вместе с некоторыми странами ОПЕК+ должна чуть больше снизить добычу нефти, но чуть увеличить ее экспорт.

В марте ряд стран ОПЕК+ приняли решение сокращать добычу во втором квартале, при этом Россия намерена снижать добычу и экспорт нефти в общем на 471 тыс. б/с при разной структуре в каждом из месяцев: в апреле Россия снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тыс. б/с.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год - 9,5 млн б/с.

Таким образом, в апреле добыча РФ должна будет находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.

Банк России во вторник, 2 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 090 млрд рублей (при лимите 2 трлн 090 млрд рублей и спросе 2 трлн 218,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,82% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 23 апреля, банки разместили 2 трлн 672,1 млрд рублей (при лимите 2 трлн 770 млрд рублей и спросе 2 трлн 672,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,86% годовых.

Brent WTI Московская биржа США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

EBITDA "Газпрома" за 2023 год составила 618,37 млрд рублей

Арестованная блогер Елена Блиновская хочет признать себя банкротом

Арестованная блогер Елена Блиновская хочет признать себя банкротом

АСВ в суде не смогло добиться отмены сделки по продаже акций АО "Киви"

АСВ в суде не смогло добиться отмены сделки по продаже акций АО "Киви"

Источники сообщили о продаже российского актива Coeclerici Group "Окто Углю"

"Мосбиржа" обжаловала изъятие акций Соликамского завода в пользу государства

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли на 64,8%, до рекорда с конца 2012 г.

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли на 64,8%, до рекорда с конца 2012 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });