Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Власти продлили требование о продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 года

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Как говорится в сообщении в телеграм-канале правительства, решение принято по указу президента.

При этом с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, говорится в сообщении. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.

Указ, вводящий это требование, был подписан президентом РФ в октябре 2023 года.

В соответствии с ранее утвержденным правительством порядком, начиная с 16 октября 2023 года, в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Правительство РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Годовая чистая прибыль "Сургутнефтегаза" выросла более чем в 4 раза

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара превысит 100 руб. в марте 2026 г.

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара превысит 100 руб. в марте 2026 г.

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

Гражданам КНР могут выплачивать до $1400 при замене старых машин на электрокары

В макропрогнозе до 2027 года сохранены параметры индексации тарифов на газ и электричество

Минэкономразвития ожидает снижения годовой инфляции в РФ до 6,9% в июне

Минэкономразвития ожидает снижения годовой инфляции в РФ до 6,9% в июне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });