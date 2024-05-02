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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Число заявок на пособие по безработице в США составило 208 тыс., ниже прогноза

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 208 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Неделей ранее показатель составлял также 208 тыс., согласно пересмотренным данным. Ранее сообщалось, что число заявок равнялось 207 тыс.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 211 тыс. с ранее объявленного уровня.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизился до 210 тыс. с 213,5 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 20 апреля, составило 1,774 млн, что соответствует пересмотренному уровню предыдущей недели.

Эксперты ожидали повышения показателя до 1,8 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,781 млн.

США
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