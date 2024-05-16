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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на 10 тысяч

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тысяч и составило 222 тысячи, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 232 тысячи, а не 231 тысячу, как сообщалось прежде.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали уменьшение числа заявок до 220 тыс.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло до 217,75 тысячи с 215,25 тысячи.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 4 мая, увеличилось до 1,794 млн по сравнению с пересмотренными 1,781 млн неделей ранее.

Эксперты ожидали снижения показателя до 1,780 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,785 млн.

Минтруда США
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