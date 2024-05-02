Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Hugo Boss в I квартале увеличила выручку на уровне прогнозов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG в первом квартале 2024 года увеличил выручку на 5% в годовом выражении, до 1,014 млрд евро, говорится в пресс-релизе компании.

Показатель в целом совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным самой компанией.

Продажи выросли во всех регионах присутствия и во всех брендах, отмечается в пресс-релизе.

Чистая прибыль повысилась в январе-марте до 38 млн евро с 35 млн евро годом ранее и превысила прогноз в 36 млн евро. Операционная прибыль увеличилась на 6% до 69 млн евро при прогнозе в 65 млн евро.

Руководство Hugo Boss подтвердило годовой прогноз, согласно которому выручка в 2024 году вырастет примерно на 3-6% до 4,3-4,45 млрд евро, а EBIT повысится на 5-15%, до 430-475 млн евро.

Акции Hugo Boss дешевеют на 7% в четверг. С начала года капитализация компании упала на 30% до 3,49 млрд евро.

Hugo Boss
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

EBITDA "Газпрома" за 2023 год составила 618,37 млрд рублей

Рубль заметно повышается к основным валютам в единый день уплаты налогов

Арестованная блогер Елена Блиновская хочет признать себя банкротом

Арестованная блогер Елена Блиновская хочет признать себя банкротом

АСВ в суде не смогло добиться отмены сделки по продаже акций АО "Киви"

АСВ в суде не смогло добиться отмены сделки по продаже акций АО "Киви"

Источники сообщили о продаже российского актива Coeclerici Group "Окто Углю"

"Мосбиржа" обжаловала изъятие акций Соликамского завода в пользу государства

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли на 64,8%, до рекорда с конца 2012 г.

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли на 64,8%, до рекорда с конца 2012 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });