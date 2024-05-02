Hugo Boss в I квартале увеличила выручку на уровне прогнозов

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG в первом квартале 2024 года увеличил выручку на 5% в годовом выражении, до 1,014 млрд евро, говорится в пресс-релизе компании.

Показатель в целом совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, подготовленным самой компанией.

Продажи выросли во всех регионах присутствия и во всех брендах, отмечается в пресс-релизе.

Чистая прибыль повысилась в январе-марте до 38 млн евро с 35 млн евро годом ранее и превысила прогноз в 36 млн евро. Операционная прибыль увеличилась на 6% до 69 млн евро при прогнозе в 65 млн евро.

Руководство Hugo Boss подтвердило годовой прогноз, согласно которому выручка в 2024 году вырастет примерно на 3-6% до 4,3-4,45 млрд евро, а EBIT повысится на 5-15%, до 430-475 млн евро.

Акции Hugo Boss дешевеют на 7% в четверг. С начала года капитализация компании упала на 30% до 3,49 млрд евро.