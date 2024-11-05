Hugo Boss в III квартале снизил чистую прибыль на 13%

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG в третьем квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 13% в годовом выражении.

В июле-сентябре чистая прибыль компании понизилась до 55 млн евро с 63 млн евро годом ранее. Операционная прибыль (EBIT) уменьшилась на 6%, до 95 млн евро.

Выручка Hugo Boss почти не изменилась и составила 1,03 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самой компанией, предполагал чистую прибыль на уровне 56 млн евро, EBIT - 90 млн евро, выручку - 1,02 млрд евро.

Руководство Hugo Boss подтвердило годовой прогноз выручки в диапазоне 4,2-4,35 млрд евро, EBIT - 350-430 млн евро.