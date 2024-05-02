"Домодедово" в 2023 г. получило 6,8 млрд руб. чистого убытка по МСФО при росте операционной прибыли

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Группа компаний DME Ltd, управляющая аэропортом "Домодедово", завершила 2023 год с чистым убытком по МСФО в 6,8 млрд руб. против прибыли в 6,1 млрд руб. за предыдущий год, свидетельствует отчетность группы.

Выручка увеличилась на 2,5%, до 33,7 млрд руб., операционные расходы - примерно на 4%, до 27,4 млрд руб. Операционная прибыль поднялась на 27%, до 8,6 млрд руб., EBITDA - на 23%, до 14,3 млрд руб.

Чистый убыток группы за прошлый год обусловлен отрицательной валютной переоценкой, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Домодедово": убыток от валютной переоценки достиг 9,3 млрд руб. против 1,9 млрд руб. по итогам 2022 года.

Размер объявленных в прошлом году дивидендов составил $15,6 млн и 23,8 млн евро - из них было выплачено 2,645 млрд руб., говорится в отчетности. Также выплачены 27,8 млн евро, объявленные до 1 января 2023 года. За прошедший период 2024 года были выплачены дивиденды в размере 5,7 млн евро, кроме того, группа выплатила 4,3 млн евро в качестве дивидендов, объявленных до 1 января 2023 года.

Долгосрочные обязательства группы на конец 2023 года были на уровне 73,9 млрд руб. (на конец 2022 года - 48,8 млрд руб.), в том числе по долговым ценным бумагам и кредитам - 67,6 млрд руб. (против 42,5 млрд руб.). Краткосрочные обязательства были на уровне 16,2 млрд руб. (37,9 млрд руб. в 2022-м), по долговым ценным бумагам и кредитам - 3,8 млрд руб. (против 25 млрд руб.). Отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 4,59х по итогам 2023 года с 4,99х в 2022 году, отметили в пресс-службе "Домодедово". После отчетной даты, в январе-апреле этого года, группа дополнительно привлекла в одном из банков (его название не уточняется) 1,5 млрд руб. в рамках соглашения о возобновляемой кредитной линии. В апреле был погашен кредит от еще одного не названного банка.

Как сообщалось, пассажиропоток "Домодедово" уменьшился в прошлом году на 6%, до 19,9 млн человек: на внутрироссийских линиях обслужено 13,9 млн (-7%), на международных - 6 млн (-3%). В отчете снижение трафика объясняется последствиями введенных против РФ санкций, в том числе изменением объемов рейсов и их логистики. "Ожидается, что такая же тенденция (снижения трафика - ИФ) сохранится и в 2024 году. Влияние этих и дальнейших событий на будущую деятельность и финансовое положение группы может быть значительным", - сказано в отчете. По данным Росавиации, которые проанализировал "Интерфакс", в I квартале этого года пассажиропоток "Домодедово" упал на 24% год к году, до 3,5 млн человек.

"Домодедово" - второй по размеру пассажиропотока аэропорт РФ. Крупнейшие базовые авиакомпании - S7 и "Уральские авиалинии", среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.