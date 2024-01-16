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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Аэропорт Домодедово с января повысил тарифы для авиакомпаний РФ на 4-15%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово с 1 января повысил основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний, следует из данных на сайте аэропорта.

Сбор за взлет-посадку увеличился на 4,2%, с 480 до 500 руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, за авиационную безопасность - на 6%, с 350 до 371 руб.

Плата за предоставление аэровокзала выросла на 15%: с 200 до 230 руб. на одного пассажира на внутренних воздушных линиях, с 565 до 650 руб. - на международных.

Ранее эти сборы повышались в июле-октябре 2023 года.

Тарифы на обслуживание пассажиров остались на уровне, утвержденном в октябре: 484 руб. за человека на внутренних рейсах, 539 руб. - на зарубежных.

Для иностранных авиакомпаний Домодедово также подняло тарифы с января. Сбор за пользование аэровокзалом увеличился на 9%, с $16,5 до $18. Сборы за обеспечение безопасности воздушного судна проиндексированы на 6%: с $8,8 до $9,3 для пассажирского, с $6,6 до $7 - для грузового. Сбор за взлет-посадку остался на отметке $12,7 за тонну МВМ (действует с апреля прошлого года).

Согласно отчетности Домодедово за I полугодие 2023 года, крупнейшими по объему выручки клиентами аэропорта были российская авиакомпания S7 (4,3 млрд руб., доля - 27%) и "Уральские авиалинии" (1,7 млрд руб., или 11%). Среди зарубежных перевозчиков, обслуживаемых в Домодедово, - Emirates, Air Arabia, Egypt Air, EL AL.

Как сообщалось, с января основные тарифы для авиакомпаний поднял аэропорт Шереметьево: для российских - на 12%, для иностранных - на 4%. Третий аэропорт Московского авиаузла - Внуково - индексировал тарифы в апреле прошлого года.

Домодедово - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ: в 2022 году обслужил 21,2 млн человек (-15%), в 2023 году показатель ожидался на уровне 22 млн человек (фактический показатель не раскрывался). Своим бенефициаром Домодедово называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.

Домодедово Москва Внуково Шереметьево
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