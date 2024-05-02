Продажи легковых машин в РФ в апреле снизились в сравнении с мартом почти на 7%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле 2024 года выросли в годовом выражении почти в 1,8 раза (на 76,4%), до 147 663 штук. По сравнению с мартом текущего года авторынок замедлился за счет сокращения продаж легковых автомобилей почти на 7%, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия "Автостата" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

Согласно данным министерства, за прошлый месяц в РФ было реализовано 136 078 легковых автомобилей (+80% г/г и -6,5%), 11 585 LCV (+42,7% и +0,8% соответственно). С начала года рынок в двух указанных сегментах вырос в 1,8 раза (на 81,3%), до 505 356 шт.

Продажи автотехники всех типов в РФ в прошлом месяце были на уровне 160 803 шт. (+66% г/г и -6% м/м). Помимо легковых автомобилей и LCV в этот показатель также входят грузовики и автобусы. Грузовиков за апрель реализовано 110 918 грузовиков (-5% и -3%), автобусов - 2 222 автобусов (+52% и -3% соответственно).

Совокупные продажи новой автотехники всех типов в РФ за 4 месяца 2024 года выросли на 71% и составили 552 658 шт. В частности, рынок легковых автомобилей и LCV с начала года показал рост на 81,3%, до 505 356 шт.

Как уточняет Минпромторг, лидером российского легкового авторынка по итогам января-апреля 2024 года оставалась Lada Granta, продажи которой составили 59 171 шт. В пятёрку наиболее популярных моделей также вошли автовазовские Lada Vesta (37 060 шт.) и Lada Niva (17 632 шт.). На третьем и пятом местах по популярности соответственно были локально выпускаемые в РФ модели Haval Jolion (21 885 шт.) китайского происхождения и китайские Geely Monjaro (16 751 шт.).

В LCV-сегменте лидерами по объёму продаж с начала года остались машины ГАЗа (продано 19 077 шт.) и УАЗа (7 553 шт.). Среди грузовиков наиболее продаваемыми стали китайские Sitrak (7 224 шт.), Sнacman (4 527 шт.) и FAW (2 692 шт.), а также российский КАМАЗ (6 391 шт.), занявший вторую позицию после лидирующего конкурента из КНР.

Продажи новой автотехники в РФ за апрель и 4 мес. 2024 г. с динамикой г/г, тыс. шт.*

Тип техники Апрель 2024г Апрель 2023г Изменение 4 мес. 2024г 4 мес. 2023г Изменение Легковые авто 136,078 75,599 +80% 464,972 252,029 +84% LCV 11,585 8,119 +43% 40,384 26,73 +51% Грузовые авто 10,918 11,533 -5% 39,599 37,529 +6% Автобусы 2,222 1,466 +52% 7,703 6,114 +26% ИТОГО 160,803 96,717 +66% 552,658 322,402 +71%

* - подсчеты Минпромторга на основе данных ППК