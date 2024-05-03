АЕБ отметила замедление авторынка РФ на фоне адаптации к новому регулированию

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российский авторынок в апреле замедлился на фоне адаптации к новым регуляторным правилам исчисления утильсбора, отмечают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как сообщил накануне Минпромторг со ссылкой на данные АО "ППК" (совместное предприятие "Автостата" и оператора ЭПТС), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле 2024 года выросли на низкой прошлогодней базе в 1,8 раза (на 76,4%), до 147 663 штук. Снижение рынка по сравнению с мартом составило 6,5%.

АЕБ в своем пресс-релизе за апрель также обратила внимание на замедление авторынка.

"Очевидно замедление роста (продаж автомобилей - ИФ). Рынок продолжает адаптироваться к новым правилам регулирования индустрии, в том числе к измененным правилам доначисления с 1 апреля 2024 года утилизационного сбора на автомобили, импортируемые из стран ЕАЭС", - отмечает процитированный в пресс-релизе глава комитета автопроизводителей ассоциации Алексей Калицев.

АЕБ также отмечает возрастающий интерес потребителей к электромобилям и гибридам. Минпромторг накануне сообщал, что за 4 месяца в РФ было реализовано более 8,7 тыс. электрокаров - в 3,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Одним из сдерживающих факторов приобретения автомобилей на альтернативных видах топлива, по мнению АЕБ, остается "существующий подход к исчислению акцизов и иных платежей, который основан на простом сложении мощностей моторов, что с технической точки зрения является некорректным".

"В связи с этим актуальной остается разработка и внедрение методики подсчета мощности транспортных средств с двумя и более двигателями. Мы уже обратились в профильные органы государственной власти с предложением провести соответствующую научно-исследовательскую работу и надеемся, что они инициируют и поддержат данную инициативу", - добавляет Калицев.