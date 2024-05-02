Maersk сократила чистую прибыль в I квартале в 12 раз

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Проблемы в мировой торговле, связанные с невозможностью использования коммерческими судами Красного моря и Суэцкого канала для передвижения между Европой и Азией, вероятно, сохранятся до конца этого года, полагает глава датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk AS Винсент Клерк.

По словам главы Maersk, признаков снижения напряженности в регионе не наблюдается.

"Мы считаем, что проблемы в регионе Красного моря не будут кратковременными, а продолжатся, по крайней мере, во второй половине текущего года, - заявил Клерк в интервью газете Financial Times. - Мы не думаем, что сможем возобновить движение через Суэцкий канал в ближайшем будущем".

Атаки хуситов на коммерческие суда в Красном море, начавшиеся в середине ноября прошлого года, вынудили транспортные компании изменить маршруты движения судов, что привело к росту расходов и удлинению сроков транспортировки, отмечает FT.

Как говорится в пресс-релизе Maersk, чистая прибыль компании в первом квартале 2024 года упала в 12 раз, до $210 млн с $2,56 млрд за аналогичный период годом ранее.

EBITDA уменьшилась в 2,5 раза, до $1,59 млрд, что немного превысило консенсус-прогноз аналитиков в $1,57 млрд.

Квартальная выручка Maersk сократилась на 13%, до $12,36 млрд.

Объем морских контейнерных перевозок в первом квартале был на 7,5% выше, чем годом ранее. Стоимость морской транспортировки грузов была на 18% ниже, чем в первом квартале прошлого года, но на 23% выше, чем в четвертом квартале, из-за ситуации в Красном море, отмечают в компании.

Операционные расходы Maersk в связи с необходимостью перенаправления судов в обход Красного моря выросли на 7%.

В компании отмечают, что объем контейнерных перевозок в минувшем квартале был выше, чем предполагалось. В связи с этим она ожидает, что по итогам всего 2024 года темпы роста этого показателя будут ближе к верхней границе озвученного ею ранее прогнозного диапазона (2,5-4,5%).

Maersk также улучшила прогнозы для годовых показателей EBIT и EBITDA. Согласно новому прогнозу компании, в этом году она зафиксирует отрицательную EBIT в размере до $2 млрд (ранее до $5 млрд) и EBITDA в размере $4-6 млрд (ранее $1-6 млрд).

Акции Maersk подешевели на 4,6% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 14%.