Maersk вновь улучшила прогнозы своих показателей из-за атак в Красном море

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk, второй по величине контейнерный перевозчик мира, во второй раз чуть более чем за месяц улучшила прогнозы финансовых показателей на фоне значительного роста ставок фрахта и перегруженности портов в Азии и на Ближнем Востоке из-за ситуации в Красном море.

В частности, по итогам 2024 года компания теперь рассчитывает получить операционную прибыль в диапазоне $1-3 млрд, тогда как обнародованный в начале мая прогноз предполагал убыток в размере до $2 млрд. Еще раньше ожидался убыток в размере до $5 млрд.

Годовой прогноз EBITDA повышен до $7-9 млрд c $4-6 млрд в мае и $1-6 млрд в феврале, говорится в сообщении Maersk.

Атаки йеменских хуситов привели к тому, что большинство контейнеровозов стали обходить Красное море и Суэцкий канал и следовать по более длинному маршруту между Азией и Европой, огибая мыс Доброй Надежды (Южная Африка). В результате возникли задержки и выросли ставки фрахта, пишет Financial Times.

До недавнего времени крупные судовладельцы ожидали проблем из-за избытка судов на фоне ослабления товарооборота в связи с состоянием мировой экономики, однако нападения хуситов серьезно нарушили глобальные цепочки поставок и изменили перспективы перевозчиков. Газета называет улучшение прогнозов Maersk очередным подтверждением этому.

Ритейлеры и другие грузоотправители начали готовиться к важнейшему рождественскому сезону раньше обычного, и Maersk указывает на "признаки усиления перегруженности портов, особенно в Азии и на Ближнем Востоке", а также на рост спотовых ставок на контейнерные перевозки примерно на 75% за последние два месяца.

"Ситуация постепенно усугубляется и должна поспособствовать улучшению финансовых результатов во втором полугодии 2024 года", - сообщила компания.

Ранее Maersk выражала пессимизм из-за большого числа новых судов к поставке в 2024-2025 годах. Многие участники отрасли заказывали суда на фоне благоприятной конъюнктуры после начальной фазы пандемии коронавируса, пишет FT.

Вместе с тем "торговые условия по-прежнему подвержены повышенной волатильности с учетом непредсказуемости ситуации в Красном море и неясности перспектив спроса и предложения", предупредила датская компания.