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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Ведущие британские банки получили 9 млрд фунтов в виде процентов по депозитам в Банке Англии в 2023 г.

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Крупнейшие коммерческие банки Великобритании в прошлом году получили 9,23 млрд фунтов стерлингов ($11,5 млрд) в виде процентов по депозитам, размещенным в Банке Англии. Об этом говорится в отчете казначейского комитета Палаты общин Великобритании.

Общая сумма, полученная банками NatWest, Barclays, Lloyds и Santander, была более чем в 2 раза выше, чем в 2022 году.

Процентные выплаты Банка Англии по резервам коммерческих банков в ЦБ существенно выросли в последние годы в связи с подъемом базовой процентной ставки.

Британский ЦБ удерживает ставку на максимальной с 2008 года отметке в 5,25% годовых с сентября прошлого года. До этого Банк Англии поднимал ее 14 заседаний подряд.

Согласно отчету казначейского комитета, процентный доход Lloyds по депозитам в Банке Англии в минувшем году вырос на 1,8 млрд фунтов, до 2,6 млрд фунтов. Процентные выплаты ЦБ по депозитам Santander и NatWest увеличились на 1,2 млрд фунтов – до 1,9 млрд фунтов и 2,9 млрд фунтов соответственно, Barclays – на 1,1 млрд фунтов до 1,9 млрд фунтов.

Великобритания Банк Англии NatWest Lloyds Barclays Santander
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