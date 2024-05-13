Власти Великобритании сократили долю в банке NatWest ниже 27%

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании за счет продажи акций NatWest (бывший Royal Bank of Scotland) сократило свою долю в банке до 26,95% с 27,93%.

Размер госпакета теперь составляет 9,4 млрд акций. Его стоимость оценивается примерно в 30 млрд фунтов стерлингов ($37,6 млрд), исходя из котировок на закрытие торгов в пятницу, сообщает MarketWatch.

Royal Bank of Scotland, один из крупнейших банков страны, был национализирован после финансового кризиса в 2008 году. Финансовая помощь банку из средств налогоплательщиков составила 45,5 млрд фунтов стерлингов в обмен на 81% его акций.

Затем U.K. Government Investments Ltd. (UKGI), которая управляет пакетом акций банка от лица британского правительства, начала постепенное сокращение его объема. В апреле 2023 года UKGI сообщила, что план продажи бумаг NatWest продлен еще на два года и будет действовать до августа 2025 года. Ранее ожидалось, что реализация будет завершена к августу 2023 года.

Котировки акций NatWest снижаются на 0,1% в ходе торгов в понедельник. Рыночная стоимость банка за последние три месяца взлетела на 54% (до 27,8 млрд фунтов), тогда как британский фондовый индекс FTSE 100 за этот период прибавил 11,2%.