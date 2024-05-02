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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Продажи новых автомобилей в США в апреле выросли до максимума за 4 месяца

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Реализация новых автомобилей в США в апреле выросла до максимального за 4 месяца уровня, несмотря на сохранение высоких процентных ставок.

По данным Ward's Intelligence, продажи достигли 15,7 млн автомобилей в пересчете на годовые темпы по сравнению с 15,6 млн единиц в марте.

Эксперты в среднем ожидали более существенного роста – до 15,9 млн автомобилей в пересчете на годовые темпы, отмечает Market Watch.

Высокая стоимость заимствований в США, а также жесткие стандарты кредитования, вероятно, будут ограничивать продажи машин в течение всего лета и, возможно, осенью, предупреждают эксперты.

"Маловероятно, что мы увидим существенный рост продаж автомобилей в этом квартале, учитывая по-прежнему высокие процентные ставки и жесткие стандарты выдачи займов", - отмечает экономист Oxford Economics Грейс Цвеммер.

Прогноз на 2024 год предполагает, что реализация автомобилей в Штатах повысится до 16 млн единиц с 15,6 млн в 2023 году.

США
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