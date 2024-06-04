Продажи новых автомобилей в США в мае выросли 4-й месяц подряд

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В США в мае 2024 года продажи новых автомобилей и грузовиков росли четвертый месяц подряд, пишет MarketWatch. По данным Ward's Intelligence, продажи достигли 15,9 млн машин в пересчете на годовые темпы против 15,8 млн в апреле.

Повышение продаж - это "еще один признак устойчивого, хотя и постепенного, роста потребительских расходов" во втором квартале, полагает заместитель главного экономиста Oxford Economics Майкл Пирс.

Однако одним из удивительных показателей стало очередное снижение продаж новых автомобилей, произведенных в США, отмечает MarketWatch. Они опустились до самого низкого уровня с 2011 года, если не брать в расчет время пандемии.

Продажи всех автомобилей продолжают постепенно повышаться после того, как в 2022 году они упали до минимума за 11 лет. Однако высокие процентные ставки оказывают давление на потенциальных покупателей.

"Пока ФРС не начнет снижать процентные ставки, что, как мы думаем, произойдет в сентябре, расходы по кредитам будут оставаться непомерно высокими для многих потенциальных покупателей", - полагает Пирс.