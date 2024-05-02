Суд арестовал акции российской "дочки" Commerzbank и активы JP Morgan по иску ТКБ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Транскапиталбанк (ТКБ) добился принятия обеспечительных мер по иску к немецким банкам J.P. Morgan и Commerzbank и их структурам в России на 12,3 млн евро (1,2 млрд руб.), следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

Так, суд наложил арест на 100% акций АО "Коммерцбанк (Евразия)", на денежные средства на всех банковских счетах (кроме счетов типа "С" и "И"), открытых на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских "дочек", а также на принадлежащие им ценные бумаги и недвижимое имущество в пределах суммы требований. При этом суд отказал ТКБ в аресте движимого имущества ответчиков в связи с отсутствием доказательств, что непринятие данной меры сделает невозможным исполнение решения суда, а также принесет банку значительный материальный ущерб.

Меры были приняты в связи с тем, что запрет на проведение транзакций в пользу ТКБ, после его попадания в SDN List, является препятствием для исполнения решения российского суда в Германии, где находятся банки. Исполнение решения суда возможно только в РФ и за счет имущества на территории России, считает ТКБ. Кроме того, меры вводятся для защиты интересов вкладчиков банка.

"В результате экспроприации денежных средств со стороны Commerzbank AG и J. P. Morgan SE, расположенных в недружественной юрисдикции, пострадают в первую очередь граждане - вкладчики банка и юридические лица, являющиеся градообразующими, сельскохозяйственными, социально, общественно и экономически значимыми предприятиями для Российской Федерации, кредитование которых осуществляет ТКБ", - сказано в определении суда.

Транскапиталбанк 5 марта подал иск к немецким J.P. Morgan и Commerzbank, а также к ООО КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк (Евразия)". Третьим лицом по делу выступает Национальный расчетный депозитарий (НРД). Суть иска пока не раскрывается, ТКБ от комментариев отказался. Первое заседание по делу должно было состояться 5 апреля, но было отложено на 16 мая.

Иски к немецким J.P. Morgan и Commerzbank и их российским структурам в апреле также подали Абсолют банк и УК "Альфа-Капитал". Управляющая компания намерена взыскать ущерб на сумму 68,1 млн евро. "Это денежные средства клиентов, которые использовались для расчетов по сделкам с ценными бумагами и учитывались на счете НРД. После того, как Евросоюз в июне 2022 г. ввел санкции в отношении НРД, все средства, которые НРД размещал в банках Commerzbank (Германия) и J.P. Morgan (Германия), оказались заморожены", - пояснял "Альфа-Капитал".

Иск Абсолют банка связан с процессом по разблокировке замороженных активов, сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации. Сумма требований составляет 1,92 млрд руб. Третьим лицом по делу также выступает НРД.

Минфин CША ввел блокирующие санкции в отношении Транскапиталбанка в апреле 2022 года.

ТКБ по итогам 2023 года занимает 27-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".