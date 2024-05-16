Суд ослабил обеспечение по иску ТКБ к Commerzbank, оставив арест акций Коммерцбанка в силе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отменил часть обеспечительных мер по иску Транскапиталбанка к германской "дочке" J.P.Morgan и Commerzbank AG, сохранив в силе арест 100% акций АО "Коммерцбанк (Евразия)", сообщает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Так, суд снял арест с денежных средств на всех банковских счетах (кроме счетов типа "С" и "И"), открытых на имя Commerzbank AG, J.P.Morgan SE и их российских "дочек", а также на принадлежащие им ценные бумаги. Кроме этого, снят арест на недвижимость Commerzbank AG и АО "Коммерцбанк (Евразия)".

Ранее "Коммерцбанк (Евразия)" предоставил встречное обеспечение в размере суммы исковых требований (12,3 млн евро), денежные средства были перечислены в депозит суда, сообщил представитель банка.

ТКБ, учитывая внесение встречного обеспечения, не возражал против разморозки денежных средств и ценных бумаг оппонентов, а также против снятия ареста с недвижимости Commerzbank AG и его структуры в России. Но при этом выступил против снятия ареста со 100% акций АО "Коммерцбанк (Евразия)".

Банк также был против снятия ареста с недвижимого имущества J.P.Morgan SE и его российской "дочки", который был оставлен в силе. При этом представитель банка сообщил, что пока суду и сторонам не известно, какое недвижимое имущество есть у ответчиков. Не исключено, что его нет вообще.

Транскапиталбанк 5 марта подал иск к J.P.Morgan SE и Commerzbank, а также к ООО КБ "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк (Евразия)". Третьим лицом по делу выступает Национальный расчетный депозитарий (НРД). Суть иска пока не раскрывается, известна лишь формулировка из ходатайства об обеспечительных мерах, принятия которых ТКБ добился в конце апреля: "В результате экспроприации денежных средств со стороны Commerzbank AG и J. P. Morgan SE, расположенных в недружественной юрисдикции" могут пострадать вкладчики банка. Суд 7 мая принял заявление "Коммерцбанка (Евразия)" о снятии обеспечительных мер.

Следующее заседание по делу назначено на 4 июля.

В апреле иск к тем же J.P.Morgan SE и Commerzbank подала УК "Альфа-Капитал", она намерена взыскать ущерб на сумму 68,1 млн евро. "Это денежные средства клиентов, которые использовались для расчетов по сделкам с ценными бумагами и учитывались на счете НРД. После того как Евросоюз в июне 2022 г. ввел санкции в отношении НРД, все средства, которые НРД размещал в банках Commerzbank (Германия) и J.P. Morgan (Германия), оказались заморожены", - пояснял "Альфа-Капитал".

Позднее аналогичный иск подал и Абсолют банк, сумма требований - 1,92 млрд руб.

Суд 28 марта удовлетворил иск Россельхозбанка к Commerzbank AG и его российской структуре на 4 млн евро (сумма средств банка на коррсчете в НРД на момент введения санкций ЕС против депозитария), следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Изначально РСХБ также предъявлял требования к J.P. Morgan SE, но отказался от них в ходе разбирательства. РСХБ в феврале пытался наложить арест на 100% акций "АО "Коммерцбанк (Евразия)", но получил отказ суда. Позднее банк подал апелляцию на это решение. Следующее заседание по делу состоится 23 мая.

ТКБ по итогам первого квартала 2024 года занимает 27-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" занимает 37-е место в том же рэнкинге, "Коммерцбанк (Евразия)" - 93-е место.