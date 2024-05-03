Brent подорожала до $83,97 за баррель

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно поднимаются днем в пятницу, но завершают неделю существенным снижением.

К 14:05 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,36%), до $83,97 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,26 (0,33%), до $79,21 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 5,3% на фоне снижения геополитической напряженности и данных о резком увеличении запасов нефти в США.

Падение нефтяного рынка усиливает ожидания экспертов, что страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года.

В пятницу главным событием для мировых рынков станет публикация апрельских данных по рынку труда США, которые могут повлиять на мнение Федеральной резервной системы относительно дальнейшего изменения ключевых процентных ставок.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что безработица в Штатах в апреле осталась на уровне 3,8%, а число рабочих мест в экономике страны в прошлом месяце увеличилось на 243 тысячи после подъема на 303 тысячи месяцем ранее.