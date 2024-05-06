Brent подорожала до $83,72 за баррель

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост в понедельник, восстанавливаясь после максимального с февраля падения по итогам предыдущей недели.

К 14:09 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (0,92%), до $83,72 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,86 (1,1%), до $78,97 за баррель.

За прошлую неделю Brent упала в цене на 6%, WTI - почти на 7%. Давление на рынок на прошлой неделе оказали данные о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а также некоторое ослабление опасений перебоев поставок нефти с Ближнего Востока.

Израиль и ХАМАС в минувшие выходные так и не смогли договориться о перемирии, что поддерживает нефтяные котировки в понедельник.

Кроме того, Saudi Aramco в выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате, он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на семь и составило 499 единиц. Число газовых установок сократилось на три, до 102, обновив минимум за два года.