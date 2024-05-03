Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизится на 3,2%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 8 мая составит 3 тыс. 277,7 рубля за тонну против 3 тыс. 386 рублей (будет действовать 6-7 мая), сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизится на 3,2%.

Пошлина на ячмень будет нулевой против 153,6 рубля за тонну, на кукурузу сохранится на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $234,8 за тонну на пшеницу ($235 неделей ранее), $169,3 - на ячмень ($173,2), $168,1 - на кукурузу ($167).

Как сообщает Минсельхоз, эти ставки пошлин будут действовать по 14 мая включительно. Срок действия ставок, которые будут обнародованы 8 мая, – с 15 по 21 мая.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.