Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизилась на 3,2%, на ячмень и кукурузу стала нулевой

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 8 мая составляет 3 тыс. 277,7 рубля за тонну против 3 тыс. 386 рублей, которая действовала 6-7 мая, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизилась на 3,2%.

Пошлина на ячмень стала нулевой против 153,6 рубля за тонну, на кукурузу сохранилась на нулевом уровне.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $234,8 за тонну на пшеницу ($235 неделей ранее), $169,3 - на ячмень ($173,2), $168,1 - на кукурузу ($167).

Как сообщал Минсельхоз, эти ставки пошлин будут действовать по 14 мая включительно. Срок действия ставок, которые будут обнародованы 8 мая, - с 15 по 21 мая.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.