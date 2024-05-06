Heineken откроет закрытые в пандемию пабы в Великобритании

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Heineken, один из крупнейших в мире пивоваренных концернов, планирует возобновить работу 62 пабов, закрытых в Великобритании за последние годы, пишет Financial Times.

Heineken, владеющий около 2,4 тыс. пабов в Великобритании через свое подразделение Star Pubs and Bars, восстановит общее количество заведений до уровня, наблюдавшегося до пандемии коронавируса.

В текущем году компания намерена инвестировать около 40 млн фунтов ($50,3 млн) в модернизацию 94 заведений, главным образом в пригородах, где живут работающие из дома британцы. Средства пойдут на расширение кухонного пространства и прилегающих территорий, поскольку наружные террасы стали пользоваться большим спросом после пандемии.

"Мы будем инвестировать примерно такие суммы ежегодно в течение последующих четырех лет", - сказал глава Star Pubs Лоусон Маунтстивенс.

Общее число пабов в Великобритании составляет около 45,3 тыс., однако 530 из них закрылись в прошлом году, по данным Британской ассоциации пивоваров и владельцев пабов (British Beer and Pub Association, BBPA). Это больше, чем в 2020 и 2021 годах, когда пабы получали поддержку от правительства.

"Потребительское доверие начинает восстанавливаться, что находит отражение в первых признаках роста продаж в пабах, - сказала глава BBPA Эмма Маккларкин. - Инвесторы активно вкладывают средства в нашу отрасль, и долгосрочные перспективы сектора сильны".