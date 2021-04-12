В Англии скопились очереди в пабы после снятия ограничений из-за COVID

Фото: Chris J Ratcliffe/Getty Images

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Англии в первый день снятия ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, скопились очереди у входов в магазины и пабы, сообщают британские СМИ.

В частности, огромное число людей выстроились утром в пятницу в очередь у входа в популярный в Великобритании магазин Primark в Бирмингеме и у торгового центра Арндейл в Манчестере.

С понедельника также заработали пабы, кафе и рестораны. Некоторые пабы начали принимать гостей с полуночи, при этом при входе в некоторые уже тогда можно было наблюдать очереди.

В Англии открылись салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, бассейны, библиотеки, зоопарки, парки развлечений.

Однако премьер Великобритании Борис Джонсон ранее призвал британцев ответственно отнестись к ограничениям по борьбе с коронавирусом COVID-19, несмотря на ослабление мер в стране.

Всего за время пандемии в Великобритании выявлено более 4,3 млн случаев коронавируса, более 127 тыс. скончались.