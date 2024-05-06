Brent торгуется у $83,49 за баррель

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе вечером в понедельник на фоне увеличения отпускных цен на нефть Саудовской Аравией и усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

К 17:14 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,53 (0,64%), до $83,49 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,57 (0,73%), до $78,68 за баррель.

На минувшей неделе Brent упала в цене на 6%, WTI - почти на 7%. Давление на рынок оказали данные о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а также ослабление опасений перебоев поставок нефти с Ближнего Востока.

Израиль и ХАМАС в минувшие выходные так и не смогли договориться о перемирии, а в понедельник израильские военные призвали жителей города Рафах, находящегося в секторе Газа, эвакуироваться из восточных городских кварталов, расположенных недалеко от израильской границы.

Saudi Aramco в выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате, он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на семь и составило 499 единиц. Число газовых установок сократилось на три, до 102, обновив минимум за два года.