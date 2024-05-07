Brent подешевела до $83,09 за баррель

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем во вторник.

К 14:42 по Москве июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,24 (0,29%), до $83,09 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,21 (0,27%), до $78,27 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 0,5%.

Израиль не отказывается от планов по проведению операции в Рафахе, чтобы надавить на ХАМАС, заявил офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Израильский военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны", - сказано в заявлении.

Последний ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль. Нетаньяху ранее заявил, что ХАМАС выдвинул неприемлемые требования, в частности установление постоянного режима прекращения огня.

"Геополитика снова стала ключевым фактором для цен на нефть, упавших на прошлой неделе, - сказала аналитик Saxo Capital Markets Чару Чанана. - Прогноз спроса поддерживается ожиданиями снижения ставок Федрезерва".

И.о. вице-премьера Александр Новак заявил "Интерфаксу", что возможность увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ пока анализируется. "Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он.

Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ждет, что ряд стран ОПЕК+ продлит свои сокращения в 2 млн б/с возможно сразу на второе полугодие. Небольшая часть прогнозирует увеличение добычи на целых 1,1 млн б/с.