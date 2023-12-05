ЦБ Австралии ожидаемо оставил ставку на уровне 4,35%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Резервный банк Австралии (RBA) оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых, максимальном с января 2011 года, по итогам заседания во вторник.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

На предыдущем заседании в ноябре австралийский ЦБ повысил ставку на 25 базисных пунктов, а до этого четыре месяца удерживал ставку на прежнем уровне.

Руководство регулятора отметило, что движение к целевому уровню инфляции в диапазоне от 2% до 3% оказалось более медленным, чем ожидалось, а базовая инфляция превышает прогнозы из-за роста стоимости услуг.

Резервный банк Австралии вновь заявил, что вопрос о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих статданных и оценок текущих рисков.

Согласно прогнозу австралийского ЦБ, инфляция в Австралии к концу 2024 года будет составлять около 3,5%, а к концу 2025 года будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 2-3%.