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"Ситидрайв" запустил классический прокат автомобилей в Петербурге

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сервис каршеринга "Ситидрайв" запустил в Петербурге прокат автомобилей на срок до одного года без оклейки, объявила компания.

Пользователи нового направления каршеринг-сервиса - "Ситидрайв Рент" - смогут арендовать автомобиль в пункте обслуживания на территории аэропорта "Пулково" или забронировать машину на сайте сервиса с доставкой по нужному адресу.

Для проката будут доступны автомобили классов "комфорт" и "премиум": Exeed LX, Exeed TXL, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro. В отличие от каршеринга, клиенту будут выдавать ключи сразу после подписания договора и акта передачи.

Каждые сутки проката включают в себя 250 км пробега с возможностью апгрейда пакета до безлимитного. Уехать на автомобиле "Ситидрайв Рент" можно на 2 тысячи км от кольцевой автомобильной дороги (КАД), аналогично зеленой зоне каршеринга. К управлению автомобилем допускаются водители от 20 лет и стажем вождения не менее года.

"Мы считаем классический прокат автомобилей перспективной нишей. Это закроет потребность в авто для туристов из разных стран и городов, а также для тех, кому нужна машина, к примеру, для короткой командировки. В будущем мы планируем совершенствовать новое направление и масштабироваться в новые регионы", - сообщил гендиректор "Ситидрайва" Эдуард Мингажев.

"Ситидрайв" - сервис краткосрочной аренды в Москве, Петербурге и Сочи. Парк "Ситидрайва" насчитывает более 15 тысяч автомобилей различных марок и классов комфортности. Сейчас сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

Петербург Пулково Ситидрайв Эдуард Мингажев КАД Geely Chery
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