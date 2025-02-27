Оборот сервиса каршеринга "Ситидрайв" в 2024 г. вырос на 40% - до 18 млрд рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Оборот (GMV) сервиса каршеринга "Ситидрайв" в 2024 году составил более 18 млрд рублей, увеличившись на 40% по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении компании.

Количество поездок выросло на 20% - до 30 млн.

"Ситидрайв" увеличил свой автопарк в 2024 году на 27% - до 19 тыс. автомобилей.

В прошедшем году география присутствия сервиса пополнилась двумя новыми городами - Екатеринбургом и Нижним Новгородом. В настоящее время сервис охватывает пять городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

В рамках трансформации бизнеса компания в 2024 году запустила услугу долгосрочной аренды во всех городах присутствия, а в октябре предоставила возможность выкупа автомобиля после долгосрочной аренды. Доля подписки с выкупом превысила 30% от общего количества аренд, уточняет компания. Помимо этого, в 2024 году "Ситидрайв" вышел на рынок классического проката автомобилей.