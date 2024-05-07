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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Новак сообщил об изучении возможности нарастить добычу в рамках ОПЕК+

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Возможность увеличения добычи нефти в рамках ОПЕК+ пока анализируется, заявил "Интерфаксу" вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос, видятся ли предпосылки для увеличения добычи нефти.

"Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он.

В конце марта Новак сообщил, что Россия во втором квартале 2024 года вместо снижения экспорта нефти и нефтепродуктов добровольно с рядом стран ОПЕК+ снижает и добычу нефти из-за необходимости соответствовать вкладу в сокращения добычи других стран.

Так, к июлю Россия должна сократить добычу нефти до 9 млн баррелей в сутки, что будет соответствовать уже удерживаемому уровню Саудовской Аравии.

"Но я хочу сказать, что мы в постоянном режиме мониторим ситуацию, и это наш план на второй квартал, мы договаривались с нашими коллегами, что эти добровольные сокращения могут корректироваться в случае необходимости (..) в сторону необходимости увеличения предложения. Это постоянный процесс", - подчеркивал Новак.

Большинство аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ждет, что ряд стран ОПЕК+ продлят свои сокращения в 2 млн б/с, возможно сразу на второе полугодие. Небольшая часть прогнозирует увеличение добычи на целых 1,1 млн б/с.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ и полноформатная министерская встреча пройдут 1 июня. Однако "добровольцы" ОПЕК+ собираются и принимают решения без привязки к датам полноформатных встреч.

Александр Новак ОПЕК Саудовская Аравия
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